Covid, il bollettino di oggi 18 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 18 dicembre: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 28.064 contagi, 123 morti, 12.430 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 697.740 tamponi analizzati, il tasso di positività si assesta oggi al 4,0% (-0,3%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +30, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +56 rispetto alla giornata di ieri.

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino L'assedio di Omicron, mezza Europa verso il lockdown ... secondo quanto riportano i media britannici rilanciando il bollettino della UK Health Security ... giovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi si terrà una riunione della cabina di regia sul Covid - 19 ...

Covid Liguria, nuovi positivi ancora sopra quota mille ... 18 dicembre 2021 - È attestato ancora sopra i mille (1.007) il numero dei nuovi casi Covid ... Rivedi il bollettino di ieri Le regole in zona gialla Il grafico CovidStat/Infn I ricoveri Aumentano di ...

Bollettino Covid oggi: i contagi in Italia. Dati dalle Regioni QUOTIDIANO NAZIONALE Covid, bollettino oggi 18 dicembre: 28.064 casi e 123 morti Covid, il bollettino di oggi sabato 18 dicembre 2021. Sono 28.064 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri ...

LIVE – BOLLETTINO oggi, sabato 18 dicembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) La diretta live del bollettino di oggi, sabato 18 dicembre: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio nazionale, regione per regione ...

