COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino: tripla cifra in Irpinia (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.748 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 112 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 11, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 4, residenti nel comune di Avella; – 11, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Bonito; – 1, residente nel comune di Calitri; – 17, residenti nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Cervinara; – 4, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 2, residenti nel comune di Fontanarosa; – 4, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Greci; – 1, residente nel comune di Lacedonia; – 1, residente nel comune di Lapio; – 6, residenti nel comune di ...

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino Covid oggi Veneto, 4.016 contagi e 26 morti: bollettino 18 dicembre Sono 4.016 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 26 morti. Da inizio pandemia ci sono state 12.161 vittime in Veneto. I ...

Covid oggi Puglia, 677 contagi: bollettino 18 dicembre Sono 677 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 18 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 25.120 tamponi. I contagi sono così suddivisi nella regione: Provincia di Bari 211; Provincia di ...

Bollettino Covid oggi: i contagi in Italia. Dati dalle Regioni QUOTIDIANO NAZIONALE Covid, 71 nuovi casi e 3 morti nell’agrigentino Sono 71 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento -nella giornata del 17 dicembre – a fronte di 444 tamponi processati. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall’Asp di Agrigen ...

Covid, nuovo picco di contagi in provincia di Latina: sono 327 Supera ancora i 300 nuovi positivi in un giorno la provincia di Latina, il bollettino della Asl di oggi 18 dicembre ne registra 327, dopo il picco di 375 casi registrato due giorni ...

