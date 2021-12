Covid, il 23 dicembre potrebbe scattare un nuovo lockdown: Draghi ha già convocato la task force (Di sabato 18 dicembre 2021) Giovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi si terrà la riunione della Cabina di regia sul Covid-19 presieduta dal Presidente del Consiglio, Mario Draghim si legge in una nota di palazzo Chigi. La variante Omicron avanza, i contagi aumentano e il governo potrebbe decidere di far scattare, per le festività, un nuovo lockdown, non si sa bene con quali limiti, se solo per i No Vax, ma con il possibile blocco di alcune attività e limiti negli spostamenti. Draghi pensa al lockdown? I segnali ci sono tutti Lo lascia intuire anche il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, secondo cui la nuova variante Omicron “è già arrivata e si diffonderà, dobbiamo trovare dei modi per mitigare e diluire l’impatto sulla curva dei casi e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Giovedì 23a Palazzo Chigi si terrà la riunione della Cabina di regia sul-19 presieduta dal Presidente del Consiglio, Mariom si legge in una nota di palazzo Chigi. La variante Omicron avanza, i contagi aumentano e il governodecidere di far, per le festività, un, non si sa bene con quali limiti, se solo per i No Vax, ma con il possibile blocco di alcune attività e limiti negli spostamenti.pensa al? I segnali ci sono tutti Lo lascia intuire anche il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, secondo cui la nuova variante Omicron “è già arrivata e si diffonderà, dobbiamo trovare dei modi per mitigare e diluire l’impatto sulla curva dei casi e ...

