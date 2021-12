Covid, i consigli del primario di Careggi per le feste di Natale: così possiamo evitare la zona gialla (Di sabato 18 dicembre 2021) Il professor Alessandro Bartoloni e le precauzioni da prendere: «Da evitare ritrovi con decine di persone, i no-vax sono uno zoccolo duro a cui è difficile far cambiare idea» Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 18 dicembre 2021) Il professor Alessandro Bartoloni e le precauzioni da prendere: «Daritrovi con decine di persone, i no-vax sono uno zoccolo duro a cui è difficile far cambiare idea»

Advertising

055firenze : Covid, l'appello e i consigli dell'Ordine dei Medici di Firenze in vista delle feste #Covid_19 L'articolo qui:… - iltirreno : Coronavirus, dal direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale di Careggi i consigli per evitare che la… - infoitsalute : Covid e Natale, Regione Lazio: i consigli per il cenone in casa - DaBordet : Natale 2021. I consigli (anti covid) - Italia_Notizie : Covid e Natale, Regione Lazio: i consigli per il cenone in casa -