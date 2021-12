Covid Gb oggi, 90mila contagi. Allarme variante Omicron a Londra (Di sabato 18 dicembre 2021) Oltre 90mila nuovi contagi da coronavirus in Gran Bretagna. Il bollettino Covid di oggi, 18 dicembre 2021, fa riferimento a 90.418 nuovi casi e altri 125 morti. L’ondata non si ferma e aumenta il peso della variante Omicron. In particolare, i casi legati a Omicron e confermati in Inghilterra secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie (Ukhsa) sono 23.168, con un incremento di 9.427 casi. nelle ultime 24 ore. In Scozia è stato registrato un totale di 792 casi, con un incremento di 96, in Galles 181, con un aumento di 22 casi e in Irlanda del Nord 827, con un aumento di 514 casi. I decessi confermati in Inghilterra a causa della uova variante sono invece in totale 85, rispetto ai 65 registrati ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Oltrenuovida coronavirus in Gran Bretagna. Il bollettinodi, 18 dicembre 2021, fa riferimento a 90.418 nuovi casi e altri 125 morti. L’ondata non si ferma e aumenta il peso della. In particolare, i casi legati ae confermati in Inghilterra secondo i dati resi notidalle autorità sanitarie (Ukhsa) sono 23.168, con un incremento di 9.427 casi. nelle ultime 24 ore. In Scozia è stato registrato un totale di 792 casi, con un incremento di 96, in Galles 181, con un aumento di 22 casi e in Irlanda del Nord 827, con un aumento di 514 casi. I decessi confermati in Inghilterra a causa della uovasono invece in totale 85, rispetto ai 65 registrati ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - SkyTG24 : #Covid19, news. In Italia mai così tanti contagi da un anno, oltre 28 mila. LIVE - 539th : notificati oggi 4 decessi covid in @RegLiguria , tutte persone over80. - aranciaverde : RT @GinoRIVIECCIO: Oggi ho perso un altro caro amico per Covid. Era sano, senza patologie ma non era vaccinato. Non c’è bisogno di aggiunge… -