(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Labitalia) - "L'di Speranza con l'obbligo di tampone per i cittadini europei che arrivano in Italia e di quarantena per i non vaccinati, ci ha lasciati molto stupiti, ci siamo davvero rimasi male. Misure di questo...

Advertising

StraNotizie : Covid, Gaiba (TH Group): 'Con ordinanza tamponi danni pesantissimi per turismo, stagione invernale a rischio'… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gaiba

Adnkronos

Secondo'dopo l'ordinanza di Speranza stanno arrivando le prime disdette, non abbiamo al momento evidenza di altro, ma è plausibile che ci sia un rallentamento delle prenotazioni per la ...Secondo"dopo l'ordinanza di Speranza stanno arrivando le prime disdette, non abbiamo al momento evidenza di altro, ma è plausibile che ci sia un rallentamento delle prenotazioni per la ...Roma, 17 dic. (Labitalia) - "L'ordinanza di Speranza con l'obbligo di tampone per i cittadini europei che arrivano in Italia e di quarantena per i non vaccinati, ci ha lasciati molto stupiti, ci siamo ...Festa dell’Anc a Santa Maria Maddalena, numerosi i sindaci alla cerimonia. Il ritrovo davanti alla sede in piazza Maggiore e poi la messa per la patrona ...