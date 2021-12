Covid: focolaio al Monza, Ats vieta trasferta a Benevento (Di sabato 18 dicembre 2021) Monza, 18 dic. (Adnkronos) - L'Ac Monza ha comunicato che "a seguito degli ultimi controlli eseguiti, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra, con il numero totale salito a cinque calciatori", spiega il club. "Come da comunicazione dell'Ats Brianza, l'intero gruppo squadra è stato posto in regime di quarantena domiciliare obbligatoria, da sabato 18 dicembre a martedì 21 dicembre 2021 con conseguente divieto di partire per la trasferta di Benevento e disputare la gara Benevento-Monza, con inizio previsto alle 18:30 del 19 dicembre 2021". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021), 18 dic. (Adnkronos) - L'Acha comunicato che "a seguito degli ultimi controlli eseguiti, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al-19 all'interno del gruppo squadra, con il numero totale salito a cinque calciatori", spiega il club. "Come da comunicazione dell'Ats Brianza, l'intero gruppo squadra è stato posto in regime di quarantena domiciliare obbligatoria, da sabato 18 dicembre a martedì 21 dicembre 2021 con conseguente divieto di partire per ladie disputare la gara, con inizio previsto alle 18:30 del 19 dicembre 2021".

