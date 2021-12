**Covid: festività e Omicron, governo studia stretta, ultimi dati a cabina regia il 23** (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Una cabina di regia convocata con un anticipo non usuale, quella sul Covid che si terrà giovedì 23 con Mario Draghi a palazzo Chigi. Un incontro a ridosso dell'avvio delle festività natalizie con tutte le cautele che comportano in termini di riunioni familiari, spostamenti, ristoranti, eventi nei locali. Una prudenza accresciuta dalla variante Omicron che sta stringendo nella sua morsa mezza Europa e che, sebbene al momento a ritmi decisamente inferiori, comincia a circolare anche in Italia. Un combinato disposto che potrebbe portare a decidere nuove misure di contenimento del virus. Difficile già da Natale vista la vicinanza della riunione convocata il 23 dicembre, più probabilmente per il resto delle festività. Ma saranno i dati a parlare. La diffusione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Unadiconvocata con un anticipo non usuale, quella sul Covid che si terrà giovedì 23 con Mario Draghi a palazzo Chigi. Un incontro a ridosso dell'avvio dellenatalizie con tutte le cautele che comportano in termini di riunioni familiari, spostamenti, ristoranti, eventi nei locali. Una prudenza accresciuta dalla varianteche sta stringendo nella sua morsa mezza Europa e che, sebbene al momento a ritmi decisamente inferiori, comincia a circolare anche in Italia. Un combinato disposto che potrebbe portare a decidere nuove misure di contenimento del virus. Difficile già da Natale vista la vicinanza della riunione convocata il 23 dicembre, più probabilmente per il resto delle. Ma saranno ia parlare. La diffusione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera in Austria ai cenoni durante le feste di Natale ma solo per gli immunizzati. I no vax resteranno in lock… - TgrRaiFVG : Al via le vaccinazioni anti-covid per i bambini. L'avvicinarsi delle festività natalizie è un fattore che ha contri… - GIORGINODJ : RT @Agenzia_Ansa: Via libera in Austria ai cenoni durante le feste di Natale ma solo per gli immunizzati. I no vax resteranno in lockdown d… - gieffe43 : Covid e festività: le regole per festeggiare, per il cenone e le vacanze bianche - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: Via libera in Austria ai cenoni durante le feste di Natale ma solo per gli immunizzati. I no vax resteranno in lockdown d… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid festività In Olanda scatta il lockdown per le feste natalizie AGI - I Paesi Bassi saranno in lockdown durante il periodo delle festività natalizie. Lo ha annunciato il premier, Mark Rutte, in conferenza stampa definendo la misura 'inevitabile' per frenare la diffusione della variante Omicron. Il lockdown nazionale entra in ...

Covid e obbligo vaccinale, si valuta estensione ad altre categorie ... per "incoraggiare a osservare comportamenti prudenti" durante le festività. La riunione, sottolineano fonti di governo, serve a fare un punto della situazione alla luce dei dati aggiornati sul Covid ...

**Covid: festività e Omicron, governo studia stretta, ultimi dati a cabina regia il 23** La Sicilia AGI - I Paesi Bassi saranno in lockdown durante il periodo dellenatalizie. Lo ha annunciato il premier, Mark Rutte, in conferenza stampa definendo la misura 'inevitabile' per frenare la diffusione della variante Omicron. Il lockdown nazionale entra in ...... per "incoraggiare a osservare comportamenti prudenti" durante le. La riunione, sottolineano fonti di governo, serve a fare un punto della situazione alla luce dei dati aggiornati sul...