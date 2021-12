(Di sabato 18 dicembre 2021) Un ”vero e proprio crimine sanitario contro l’umanità” quello che laha commesso tacendo, alla comunità scientifica e al mondo intero, che il-19 è ”scappato” da un laboratorio dopo ”una sperimentazione durata anni” per creare ”un virus in grado di contagiare in modo asintomatico”. Ma soprattutto tacendo ”la caratteristica molecolare di questo virus”, che ”i cinesi sapevano avendolo costruito in laboratorio e avendo sequenziato il genoma a fine dicembre 2019”. Se ”l’Organizzazione mondiale della Sanità e il mondo scientifico avessero saputo a inizio gennaio del 2020 quale era la caratteristica molecolare” del coronavirus, avrebbero potuto adottare ”provvedimenti molto precisi” e ”risparmiare milioni di morti”, ”migliaia solo in Italia”. E ”la Pfizer avrebbe potuto lavorare a un vaccino più duraturo”. Invece ”laha fatto ...

Advertising

ricatti88 : RT @SecolodItalia1: Covid creato a tavolino dalla Cina, denuncia un libro. “Ma se lo dici ti accusano di essere razzista e di destra” https… - Folchetto1 : RT @SecolodItalia1: Covid creato a tavolino dalla Cina, denuncia un libro. “Ma se lo dici ti accusano di essere razzista e di destra” https… - SecolodItalia1 : Covid creato a tavolino dalla Cina, denuncia un libro. “Ma se lo dici ti accusano di essere razzista e di destra”… - RwondoNaples : @ilsidero @zielulife2 Mozzarelle soprattutto, tanto, via NO Vax il Covid è stato creato apposta per decimale la pop… - CGzibordi : la liquidità totale sui mercati con il Covid è aumentata del 30% ed è ora a 172,000 miiardi (in $)… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid creato

... che ha dato l'idea, dedica alla sorella che non c'è più, portata via dal. Entro la fine dell'... i pini rinsecchiti dal Matsococcus sono stati portati via, un'operazione che hale ...... guerre, ingiustizie e degrado degli esseri umani e del; un impegno profuso con uno stile ... Dopo due anni, siamo forse riusciti a vincere la battaglia contro il- 19, ma non per questo ...8. Veran: se tutto va bene si parte dal 22 dicembre. Il ministro della Sanità francese Olivier Vèran ha annunciato che da mercoledì tutti i bambini con una fascia d'età compresa tra i cinque e gli und ...George Soros and Bill Gates to create a global 'surveillance state.' The Covid - 19 pandemic has sparked 'chaos' and 'turmoil' stemming not only from the 'lacking knowledge' about the transmissibility ...