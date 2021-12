Covid | cabina regia con Draghi il 23 dicembre

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Giovedì 23a Palazzo Chigi si terrà la riunione delladisul-19 presieduta dal Presidente del Consiglio, Mario. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

... Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni dell'ultimadi Regia, ha firmato ... incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casiogni 100.000 abitanti, tasso di ...... LA SITUAZIONE Si avvicina il Natale ma purtroppo in Italia la situazione dei contagi da- 19 peggiora rispetto alla scorsa settimana: in attesa dei nuovi dati di monitoraggio Iss , la...Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Giovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi si terrà la riunione della Cabina di regia sul Covid-19 presieduta dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Si legge in una nota di ...Rezza avverte che, nonostante la leggera flessione dell’Rt, comunque “ben al di sopra dell’unità”, “continua ad aumentare il tasso di incidenza dei casi Covid 19, e raggiunge i 241 casi ogni 100mila a ...