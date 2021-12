Covid, bollettino Italia: 123 morti, oggi 18 dicembre. E ancora oltre 28mila contagiati. Occorre guardia alta (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 123 le vittime per coronavirus, in Italia, oggi 18 dicembre 2021. Ieri erano state 120. Sono 28.064 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.632. Sono 697.740 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 669.160 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 123 le vittime per coronavirus, in182021. Ieri erano state 120. Sono 28.064 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.632. Sono 697.740 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 669.160 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - SkyTG24 : #Covid19, news. In Italia mai così tanti contagi da un anno, oltre 28 mila. LIVE - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - I numeri della pandemia, il bollettino del 18 dicembre - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid in Lombardia, il bollettino di oggi: 6.119 nuovi positivi e 24 morti. In crescita ricoveri e tasso di positività https:/… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 18 dicembre: i dati aggiornati sul COVID-19 - -