Covid, Bassetti: "Il green pass ha funzionato. Il problema sono i non vaccinati" (Di sabato 18 dicembre 2021) Professor Bassetti, il green pass non è risultato efficace per contenere la diffusione del virus. Il vaccino ha fatto restare basse le vittime e i ricoveri, ma chi è immunizzato può comunque essere un ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Professor, ilnon è risultato efficace per contenere la diffusione del virus. Il vaccino ha fatto restare basse le vittime e i ricoveri, ma chi è immunizzato può comunque essere un ...

Advertising

Obsolete_LG : RT @AdmiralReloade1: Ci dicano chiaramente, gli scienziati Galli, Bassetti, Sileri etc. quale è stata la loro azione di contrasto al covid,… - dukana2 : RT @XMERIDIO78: Diteglielo a quel venditore di piastrelle scadute televirologo #Bassetti . #zangrillo #Covid_19 #Omicron #terzadose #obbl… - Piero42395724 : RT @AdmiralReloade1: Ci dicano chiaramente, gli scienziati Galli, Bassetti, Sileri etc. quale è stata la loro azione di contrasto al covid,… - AdmiralReloade1 : Ci dicano chiaramente, gli scienziati Galli, Bassetti, Sileri etc. quale è stata la loro azione di contrasto al cov… - calabrianewsit : Covid Italia, Bassetti: Obbligo vaccinale per over 40 per arginare variante Omicron - -