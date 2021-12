Covid: Abruzzo peggiora, intensive raggiungono soglia 10% (Di sabato 18 dicembre 2021) Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva sale ancora e raggiunge la soglia limite del 10%, mentre resta fermo al 9% quello relativo all'area ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) Alla luce dei dati odierni, inil tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva sale ancora e raggiunge lalimite del 10%, mentre resta fermo al 9% quello relativo all'area ...

Advertising

myrtamerlino : In #Calabria, da lunedì in #zonagialla, ci sono in totale 1160 posti letto. Abruzzo e Liguria con meno abitanti ne… - AcerboLivio : Covid 19 in Abruzzo, 446 nuovi casi positivi e un decesso – Il Capoluogo - motamanet : RT @irastadilarsson: Casi #Covid Lun-Sab Basilicata +92% Umbria +82% Lombardia +67% Liguria +66% Sardegna +61% Molise +56% Sicilia +52% Pi… - telodogratis : Covid oggi Abruzzo, 446 contagi: bollettino 18 dicembre - lifestyleblogit : Covid oggi Abruzzo, 446 contagi: bollettino 18 dicembre - -