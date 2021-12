Covid-19, così avanza Omicron in Italia (Di sabato 18 dicembre 2021) Cresce rapidamente l’impatto della variante Omicron anche nel nostro Paese. Stando ai bollettini dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), sono già 84 le sequenze della variante Omicron analizzate e depositate nella piattaforma ICoGen, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori regionali coordinata dall’ISS. È una sorta di “sguardo” che permette di valutare una tendenza, riportata attraverso un’istantanea che verrà ripetuta nei prossimi giorni. È la crescita dei casi legati a questa variante che fa riflettere, considerando che venerdì 17 erano solo 55. Il dato è in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri mattina. Stando ai dati la maggior parte delle segnalazioni (aggiornate alle ore 9 del 18 dicembre) è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20, di cui 7 legate al caso indice di fine novembre), mentre in generale la variante è ... Leggi su dilei (Di sabato 18 dicembre 2021) Cresce rapidamente l’impatto della varianteanche nel nostro Paese. Stando ai bollettini dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), sono già 84 le sequenze della varianteanalizzate e depositate nella piattaforma ICoGen, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori regionali coordinata dall’ISS. È una sorta di “sguardo” che permette di valutare una tendenza, riportata attraverso un’istantanea che verrà ripetuta nei prossimi giorni. È la crescita dei casi legati a questa variante che fa riflettere, considerando che venerdì 17 erano solo 55. Il dato è in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri mattina. Stando ai dati la maggior parte delle segnalazioni (aggiornate alle ore 9 del 18 dicembre) è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20, di cui 7 legate al caso indice di fine novembre), mentre in generale la variante è ...

