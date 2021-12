Covid-19 a Fiumicino | rinviata l’assemblea popolare de I Tavoli del Porto

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 18 dicembre 2021)– E’ stata rimandata a data da destinarside Idelin programma per domenica 19 dicembre (leggi qui). Il rinvio del, che si sarebbe tenuta a partire dalle ore 10 in piazza Grassi, si è reso necessario a fronte dell’ordinanza emessa nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, dal sindaco Esterino Montino (leggi qui) per arginare la diffusione del-19 in città (leggi qui). La nuova stretta prevede, infatti, la sospensione di “tutte le manifestazioni, pubbliche o private, aperte al pubblico, come mercatini, esposizioni, eventi, sagre e feste di quartiere”. Tuttavia, fanno sapere da Idel, proseguiranno le attività del Comitato di informazione e sensibilizzazione dei ...