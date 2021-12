Cosa ne pensa Forza Italia del Salva-Napoli: “Per la città noi ci siamo, ora tocca a Manfredi” (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri, uno dei primi a festeggiare il Salva-Napoli da 1 miliardo e 300 milioni che nei prossimi anni eviterà che Napoli affoghi nel suo maxi debito, è stato Marco Sarracino, segretario cittadino del Pd. Ma dall’altra parte della Sala dei Baroni, il principale partito dell’opposizione, Forza Italia, come commenta l’accordo tra Palazzo San Giacomo e Palazzo Chigi? A parlare è Domenico Brescia, uno dei tre consiglieri comunali azzurri: “L’emendamento alla legge di bilancio che offre a Napoli 1 miliardo e 300 mila euro con un supporto ventennale può rappresentare un nuovo inizio per la città”, mette a verbale. Per poi proseguire: “Forza Italia e tutte le altre formazioni politiche che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri, uno dei primi a festeggiare ilda 1 miliardo e 300 milioni che nei prossimi anni eviterà cheaffoghi nel suo maxi debito, è stato Marco Sarracino, segretario cittadino del Pd. Ma dall’altra parte della Sala dei Baroni, il principale partito dell’opposizione,, come commenta l’accordo tra Palazzo San Giacomo e Palazzo Chigi? A parlare è Domenico Brescia, uno dei tre consiglieri comunali azzurri: “L’emendamento alla legge di bilancio che offre a1 miliardo e 300 mila euro con un supporto ventennale può rappresentare un nuovo inizio per la”, mette a verbale. Per poi proseguire: “e tutte le altre formazioni politiche che ...

