Coronavirus ultime notizie. Oms: Omicron in 89 Paesi, casi raddoppiano in 1,5-3 giorni (Di sabato 18 dicembre 2021) Da lunedì Marche, Liguria, Veneto e Trentino passano in zona gialla. In Italia nuovo picco di contagi. In una settimana 200 mila i nuovi vaccinati Leggi su ilsole24ore (Di sabato 18 dicembre 2021) Da lunedì Marche, Liguria, Veneto e Trentino passano in zona gialla. In Italia nuovo picco di contagi. In una settimana 200 mila i nuovi vaccinati

Corriere : Altre restrizioni in Europa: da lunedì in Austria si entra solo con la terza dose (o servirà il tampone) - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus in Calabria, nessun decesso, 214 nuovi casi e 4 ricoveri nel reggino) è stato pubbl… - citynowit : 559 i positivi nelle ultime 24 ore in Calabria. Il bollettino - tempostretto : Un nuovo articolo: (Casi Covid in aumento a Barcellona, anticipata chiusura delle scuole per le vacanze) è stato pu… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, quasi 1850 nuovi positivi in Campania: 7 morti nelle ultime 48 ore, in crescita i ricoveri -