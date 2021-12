Coronavirus ultime notizie. Olanda in lockdown da domattina alle 5, in vigore fino al 14 gennaio (Di sabato 18 dicembre 2021) Da lunedì Marche, Liguria, Veneto e Trentino passano in zona gialla. In Italia nuovo picco di contagi. In una settimana 200 mila i nuovi vaccinati Leggi su ilsole24ore (Di sabato 18 dicembre 2021) Da lunedì Marche, Liguria, Veneto e Trentino passano in zona gialla. In Italia nuovo picco di contagi. In una settimana 200 mila i nuovi vaccinati

Advertising

Corriere : Altre restrizioni in Europa: da lunedì in Austria si entra solo con la terza dose (o servirà il tampone) - Corriere : Austria, da lunedì per entrare nel Paese occorre avere la terza dose (altrimenti servi... - Telesardegna : Coronavirus Italia, 28.064 nuovi casi e 123 decessi nelle ultime 24 ore - Emergenza24 : UPDATE [18.12-18:20] #Italia +28.064 nuovi contagi +123 morti un decesso ogni 12 minuti nelle ultime 24 ore +135… - andreap46674638 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 28.064 casi e 123 vittime, tasso di positività al 4% -