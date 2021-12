Coronavirus Toscana: 4 nuovi decessi (età media 68,5 anni) oggi 18 dicembre, 1.282 nuovi casi, aumentano terapie intensive (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 7.483 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.400 a Firenze, 658 a Prato, 697 a Pistoia, 548 a Massa Carrara, 710 a Lucca, 759 a Pisa, 434 a Livorno, 568 ad Arezzo, 378 a Siena, 233 a Grosseto, 98 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 7.483 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.400 a Firenze, 658 a Prato, 697 a Pistoia, 548 a Massa Carrara, 710 a Lucca, 759 a Pisa, 434 a Livorno, 568 ad Arezzo, 378 a Siena, 233 a Grosseto, 98 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

