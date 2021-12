Coronavirus Sicilia, bollettino 18 dicembre 2021: 1368 nuovi casi, 10 decessi (Di sabato 18 dicembre 2021) I dati legati all'emergenza epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, con il bollettino aggiornato a sabato 18 dicembre 2021 Leggi su mediagol (Di sabato 18 dicembre 2021) I dati legati all'emergenza epidemiologica dain, con ilaggiornato a sabato 18

Advertising

GiancarloChimie : RT @autocostruttore: Coronavirus, secondo caso di variante Omicron in Sicilia: la donna ha la doppia vaccinazione - zaccog : RT @autocostruttore: Coronavirus, secondo caso di variante Omicron in Sicilia: la donna ha la doppia vaccinazione - palermo24h : Coronavirus Sicilia, 18 dicembre. 1368 nuovi positivi - Serena85902760 : RT @autocostruttore: Coronavirus, secondo caso di variante Omicron in Sicilia: la donna ha la doppia vaccinazione - Jackvrzz : RT @autocostruttore: Coronavirus, secondo caso di variante Omicron in Sicilia: la donna ha la doppia vaccinazione -