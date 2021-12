Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 18 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 18 dicembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Il bollettino della Regione Campania di oggi (via social)Il bollettino Regione di oggi: 2.256 positivi, 43.426 tamponi, 4 morti (nelle ultime quarantotto ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Affari tuoi, grande ritorno su Rai 1: quando andrà in onda Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 31 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 418 occupati. Questo ... Leggi su vesuvius (Di sabato 18 dicembre 2021) Ildelladi18. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Ildelladi(via social)Ildi: 2.256 positivi, 43.426 tamponi, 4 morti (nelle ultime quarantotto ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Affari tuoi, grande ritorno su Rai 1: quando andrà in onda Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 31 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 418 occupati. Questo ...

Advertising

InfoCilentoWeb : Campania: 2200 positivi su oltre 43mila tamponi #campania #Coronavirus - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #18dicembre #Coronavirus #COVID19 - GrottaNews : Coronavirus in Irpinia: 112 casi di cui 17 a Caposele, 11 ad Avellino e Ariano: l'elenco - Nuova Irpinia - GrottaNews : Coronavirus in Irpinia: 112 casi di cui 11 ad Avellino e Ariano, 10 a Montoro: l'elenco - Nuova Irpinia - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, quasi 1850 nuovi positivi in Campania: 7 morti nelle ultime 48 ore, in crescita i ricoveri -