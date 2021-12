Corona virus | Italia | 347472 attualmente positivi a test +15504 in un giorno con 135544 decessi 123 e 4881836 guariti 12430 Totale di 5364852 casi 28064 Dati della protezione civile | effettuati 697740 tamponi

Advertising

DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: @HoaraBorselli la divina commedia insegna concordo #greepass GPL sotto-cutaneo sono un grande controllo corona virus la nas… - sigma_tao : @HoaraBorselli la divina commedia insegna concordo #greepass GPL sotto-cutaneo sono un grande controllo corona vir… - Spinettalberto : @jessicakevibes Posso avere il tuo numero di cellulare o bisogno di una ragazza perche con la corona virus e meglio… - zazoomblog : Puglia: 286658 positivi a test corona virus incremento di 677 rispetto a ieri Dallinizio della pandemia. Dati diffu… - PaolaAnna8 : RT @Ussignur_: @Etrusco84 > Se capisco bene vede subito la simpatica pallina in cui le Spike sono i raggetti che si dipartono tipo Sole. Gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Oggi in Abruzzo si registrano 446 positivi al Coronavirus, di età compresa tra 1 e 99 anni. Sono invece 201 i guariti e c'è anche 1 deceduto, un anziano di 97 anni della provincia di Teramo. Sono ...D seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 18 dicembre 2021 677 Nuovi casi 25.120 Test giornalieri 4 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 211 ...SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA). Dopo la comunicazione della LND, che ha ufficializzato otto rinvii per situazioni di quarantena in ...Sono 28.064 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - ...