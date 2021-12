Advertising

il_piccolo : Coprifuoco di Natale per i No Vax: il governo pensa al modello Austria - messveneto : Coprifuoco di Natale per i No Vax: il governo pensa al modello Austria: Si fa strada l’ipotesi di un lockdown selet… - SkyPelican : Irlanda introduce un nuovo coprifuoco alle 20:00 e limiti al tasso di occupazione del 50%per rallentare la diffusio… - ZenatiDavide : Irlanda ripristina coprifuoco: Il governo irlandese ha introdotto un coprifuoco a partire dalle 20 per i locali ed… - Alessio17 : RT @Moonlightshad1: Mai così male, però l’anno scorso tutti contro Conte che aveva imposto il coprifuoco sotto le feste di Natale. Quest’an… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Natale

... per questo, entrola Commissione intende approvare una direttiva per rendere il documento vincolante, con una validità di 9 mesi dall'ultima vaccinazione. Irlanda,alle 20 per pub ...Per i no vax, invece, è prevista la serrata anche durante le festività di, anche se dal 24 ... Per capodanno, infine, sarà sospeso ilancora in vigore nel Paese. Stretta anche in ...Al fine di far fronte alla diffusione della variante Omicron l'Irlanda è corsa ai ripari e ha introdotto il coprifuoco per pub e ristoranti.Zona gialla da lunedì per Veneto, Liguria, Marche e Trento da lunedì 20 dicembre: è questo - secondo quanto si apprende - l'indirizzo espresso dalla cabina di regia ...