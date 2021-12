Coppa Italia Femminile, Napoli 1-1 Empoli: pareggio amaro per le azzurre (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Napoli Femminile è sceso oggi in campo allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, dove ha sfidato l’Empoli per la terza giornata di Coppa Italia del Gruppo B. Gara terminata con un pari dopo le reti di Arianna Acuti al 36? del primo tempo che ha portato in vantaggio le azzurrine, successivamente raggiunte dal gol del pareggio segnato da Norma Cinotti. La classe ’96 che ha trovato il pari al quarantesimo minuto, in chiusura di primo tempo. Nulla di concreto, invece, nel secondo tempo con il risultato che è rimasto inchiodato sull’1-1. Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilè sceso oggi in campo allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, dove ha sfidato l’per la terza giornata didel Gruppo B. Gara terminata con un pari dopo le reti di Arianna Acuti al 36? del primo tempo che ha portato in vantaggio le azzurrine, successivamente raggiunte dal gol delsegnato da Norma Cinotti. La classe ’96 che ha trovato il pari al quarantesimo minuto, in chiusura di primo tempo. Nulla di concreto, invece, nel secondo tempo con il risultato che è rimasto inchiodato sull’1-1.

