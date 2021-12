Coppa di Francia, l’OL rischia la sconfitta a tavolino con il Paris FC (Di sabato 18 dicembre 2021) Coppa di Francia, il Lione rischia la sconfitta a tavolino con il Paris Fc per i disordini di ieri allo stadio: le ultime sulla situazione Come riferito da RMC Sport, il Lione rischia la sconfitta a tavolino contro il Paris FC in Coppa di Francia per i disordini accaduti all’intervallo tra le due tifoserie. I sostenitori dell’OL, infatti, sono recidivi e, inoltre, il club rischia anche sanzioni più pesanti. Anche i parigini, però, non saranno immuni da provvedimenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021)di, il Lionelacon ilFc per i disordini di ieri allo stadio: le ultime sulla situazione Come riferito da RMC Sport, il Lionelacontro ilFC indiper i disordini accaduti all’intervallo tra le due tifoserie. I sostenitori del, infatti, sono recidivi e, inoltre, il clubanche sanzioni più pesanti. Anche i parigini, però, non saranno immuni da provvedimenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tvdellosport : ??Cancellato il match di Coppa di Francia tra #Paris e #Lione Durante l’intervallo scoppia il caos con i tifosi d… - messina_oggi : Goggia implacabile in discesa, è in testa alla Coppa del mondoVAL D'ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Sofia Goggia non… - CalcioNews24 : #CoupedeFrance, il #Lione rischia la sconfitta a tavolino con il #parisfc ?? - serieAnews_com : Brutte notizie in arrivo per #Donnarumma al #PSG: il portiere non ha scavalcato nelle gerarchie Navas e in Coppa di… - MasterblogBo : VAL D’ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia non smette più di stupire e inanella la terza vittoria su altretta… -