Coppa del Mondo, a Cervinia Michela Moioli conquista la prima vittoria stagionale (Di sabato 18 dicembre 2021) Cervinia è la casa dello snowboard cross italiano. Negli ultimi anni la località valdostana ha ospitato più volte la Nazionale guidata da Cesare Pisoni creando le basi per alcuni dei successi più belli ottenuti dalle azzurre in Coppa del Mondo. Un aspetto da non sottovalutare nella rincorsa alla sfera di cristallo che vede fra i protagonisti Michela Moioli, vincitrice della prova svoltasi all'ombra del Cervino. Spinta dall'affermazione ottenuta nella gara a squadre in coppia con Lorenzo Sommariva, la 26enne di Alzano Lombardo ha sfruttato l'assenza della ceca Eva Samkova (bloccata da un doppio infortunio alle caviglie) tagliando il traguardo davanti all'americana Faye Gulini e all'australiana Belle Brockhoff. Decisa a recuperare punti importanti in chiave classifica generale, la campionessa olimpica ha ...

