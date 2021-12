Conferenza stampa Spalletti: «Gran lavoro di Pioli, ma vogliamo vincere. Insigne out» (Di sabato 18 dicembre 2021) Conferenza stampa Spalletti, il tecnico del Napoli analizza davanti ai giornalisti la gara di domani contro il Milan In Conferenza stampa, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha analizzato la gara con il Milan di domani. Le parole riprese dal sito ufficiale del club azzurro. PARTITA – «A Milano vogliamo giocarci le nostre carte e per portare via i tre punti. Andremo a combattere con gli uomini che abbiamo a disposizione e senza cambiare il nostro obiettivo di sempre, ovvero cercare la vittoria. Io mi aspetto sempre tanto da chi indossa la maglia del Napoli». ASSENZE – «Quando ci sono questi momenti c’è bisogno di corsa, di cuore, di coraggio. Abbiamo una rosa di 16-17 uomini ed è sufficiente per giocare contro chiunque. Abbiamo la necessaria capacità per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021), il tecnico del Napoli analizza davanti ai giornalisti la gara di domani contro il Milan In, il tecnico del Napoli Lucianoha analizzato la gara con il Milan di domani. Le parole riprese dal sito ufficiale del club azzurro. PARTITA – «A Milanogiocarci le nostre carte e per portare via i tre punti. Andremo a combattere con gli uomini che abbiamo a disposizione e senza cambiare il nostro obiettivo di sempre, ovvero cercare la vittoria. Io mi aspetto sempre tanto da chi indossa la maglia del Napoli». ASSENZE – «Quando ci sono questi momenti c’è bisogno di corsa, di cuore, di coraggio. Abbiamo una rosa di 16-17 uomini ed è sufficiente per giocare contro chiunque. Abbiamo la necessaria capacità per ...

