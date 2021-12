Con le bestemmie Tondelli ha raccontato la marginalità dei suoi libertini (Di sabato 18 dicembre 2021) All’inizio degli anni Ottanta scendevo di casa ogni mattina insieme a mia madre per andare a scuola. Puntavamo alla macchina parcheggiata tra gli alberi che costeggiavano la via dove abitavo. Mia madre mi diceva di fare molta attenzione a dove mettevo i piedi. Per terra, ma talvolta anche conficcate nei tronchi, c’erano decine e decine di siringhe. Poco più in là, in una casa occupata, viveva un gruppo di punk: mia madre pensava che le siringhe fossero loro, ma in realtà non erano solo loro. Erano i tempi in cui i ragazzi morivano per colpa dell’eroina: fino a pochi anni prima si voleva fare la rivoluzione, ma poi l’anelito sovversivo si era trasformato in tanti e dispersi percorsi solitari. Dai morti della politica si era passati ai morti della droga. Ho ripensato a quelle mattine quando, poco più che ventenne, ho letto per la prima volta Altri libertini di Pier ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) All’inizio degli anni Ottanta scendevo di casa ogni mattina insieme a mia madre per andare a scuola. Puntavamo alla macchina parcheggiata tra gli alberi che costeggiavano la via dove abitavo. Mia madre mi diceva di fare molta attenzione a dove mettevo i piedi. Per terra, ma talvolta anche conficcate nei tronchi, c’erano decine e decine di siringhe. Poco più in là, in una casa occupata, viveva un gruppo di punk: mia madre pensava che le siringhe fossero loro, ma in realtà non erano solo loro. Erano i tempi in cui i ragazzi morivano per colpa dell’eroina: fino a pochi anni prima si voleva fare la rivoluzione, ma poi l’anelito sovversivo si era trasformato in tanti e dispersi percorsi solitari. Dai morti della politica si era passati ai morti della droga. Ho ripensato a quelle mattine quando, poco più che ventenne, ho letto per la prima volta Altridi Pier ...

Advertising

Crimson_94 : @yennefair Cioè Ciri voleva sottoporsi alla prova delle erbe con Vesemir fermo lì a guardare come a dire fai pure q… - FanForFun : @poicipenso4 Io ti giuro che ho finito le bestemmie. Immobile out contro il Genoa nella settimana in cui Abraham mi… - MajinMarotta : @frango0o Occhio con le bestemmie, io sto evitando ultimamente troppa gente viene bannata - cratete : lavorare con Twitch significa abituarsi a inserire la parola 'bestemmie' nelle conversazioni quotidiane e nei docum… - gaetano_paola : @cataldi_marco ooohhhhhh a voglia Pirlo quante bestemmie....li tanti se la sono presa con Bakayoko che per me centra poco... -

Ultime Notizie dalla rete : Con bestemmie Sarà questo l'anno buono Dal finestrino di un'auto che sfreccia sulla strada di fronte volano bestemmie che si attaccano ai ... Mi chiede con le lacrime agli occhi. "E pecché l'avessa sape' io?". "Pecché tu sei sempre stato 'o ...

Distratti e aggressivi. Così la Dad ha cambiato gli studenti ... nei discorsi dei ragazzi e nelle chat in particolare, infarcite di bestemmie. Poi la violenza si sposta verso le persone, con interventi irrisori, duri nei confronti dei coetanei: essi sono fatti di ...

Il consigliere comunale bestemmia durante la seduta in diretta web, le scuse del presidente dell'assise civica ChietiToday Sarà questo l’anno buono L unedì 13 dicembre. Il giorno dopo la partita Napoli-Empoli. Pressato dalle insistenze di alcuni parenti mi infilo in macchina e scendo a Napoli per far visita a una anziana zia malata che da tempo c ...

Giudice Sportivo Prima Categoria Campania, 12ª giornata: 3 club multati. 41 i calciatori fermati Ecco di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale per quanto riguarda l'ultimo turno del campionato di Prima Categoria Campania.

Dal finestrino di un'auto che sfreccia sulla strada di fronte volanoche si attaccano ai ... Mi chiedele lacrime agli occhi. "E pecché l'avessa sape' io?". "Pecché tu sei sempre stato 'o ...... nei discorsi dei ragazzi e nelle chat in particolare, infarcite di. Poi la violenza si sposta verso le persone,interventi irrisori, duri nei confronti dei coetanei: essi sono fatti di ...L unedì 13 dicembre. Il giorno dopo la partita Napoli-Empoli. Pressato dalle insistenze di alcuni parenti mi infilo in macchina e scendo a Napoli per far visita a una anziana zia malata che da tempo c ...Ecco di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale per quanto riguarda l'ultimo turno del campionato di Prima Categoria Campania.