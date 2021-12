Composizione negoziata della crisi di impresa: la solita soluzione all’italiana o un’opportunità? (Di sabato 18 dicembre 2021) Potrebbe essere una vera rivoluzione nella gestione della crisi di impresa. Ma il condizionale di dissociazione, tanto caro e abusato dai media, in questo caso è davvero coerente. Perché quella rivoluzione potrebbe – ci risiamo con il modo del dubbio – assumere la connotazione della solita soluzione gestita “all’italiana”. Stiamo parlando della Composizione negoziata della crisi di impresa, introdotta dall’art.2 del dl 118/202, che, sintetizzando, attribuisce all’imprenditore la scelta di uscire dal pantano evitando di precipitare nella spirale del fallimento e di attivare, invece di obbligarlo a cadere nelle fauci di terzi estranei alla sua azienda e ai suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Potrebbe essere una vera rivoluzione nella gestionedi. Ma il condizionale di dissociazione, tanto caro e abusato dai media, in questo caso è davvero coerente. Perché quella rivoluzione potrebbe – ci risiamo con il modo del dubbio – assumere la connotazionegestita “”. Stiamo parlandodi, introdotta dall’art.2 del dl 118/202, che, sintetizzando, attribuisce all’imprenditore la scelta di uscire dal pantano evitando di precipitare nella spirale del fallimento e di attivare, invece di obbligarlo a cadere nelle fauci di terzi estranei alla sua azienda e ai suoi ...

