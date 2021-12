Come tenere a bada lo shopping compulsivo, specie sotto Natale (Di sabato 18 dicembre 2021) Parliamo di quell'ossessione all'acquisto che può diventare, in alcuni casi, vera e propria patologia. E che periodi Come il Natale possono alimentare. Ecco Come tenere a freno la mania del fare acquisti irrazionali e non farla sfociare in shophaolism (soprattutto in prossimità delle feste) Leggi su vanityfair (Di sabato 18 dicembre 2021) Parliamo di quell'ossessione all'acquisto che può diventare, in alcuni casi, vera e propria patologia. E che periodiilpossono alimentare. Eccoa freno la mania del fare acquisti irrazionali e non farla sfociare in shophaolism (soprattutto in prossimità delle feste)

Advertising

Maxim63728408 : RT @lele_occhiverdi: Grazie a questo account @TuitUtil riesco a tenere sotto controllo le interazioni del mio profilo Twitter e mi permette… - Califfo711 : RT @PinucciaTrapan1: @Romina55803966 Spostamento fino a fine emergenza che AL MASSIMO può essere prorogata fino al 31/01/2022 Come al solit… - luca_clerici : @SkySport Inzaghi ha ragione ma io preferisco un inizio di campionato post sosta impegnativo in modo da tenere alta… - infoitinterno : Gianrico Carofiglio: 'Draghi al Quirinale? Sono preoccupato, nessuno ha l'autorevolezza per tenere la maggioranza c… - Morgenstern_DW : RT @kovmorebi: mi sono rotta le palle di vedere takemichi disprezzato ed etichettato come personaggio di merda solo perché si commuove spes… -