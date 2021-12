Come ha adescato oltre 400 donne Orrore a Taranto | scoperto finto ginecologo | il caso senza precedenti

(Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo aver rubato i dati nei portali di compravendite online e contattate con l'inganno, diagnosticava loro infezioni inesistenti inducendole ad effettuare visite online. Più di 400 lecadute nella rete dela cui la polizia è arrivata dopo le denunce presentate da possibili vittime che, non cedendo, hanno denunciato l'accaduto. Ieri la polizia, su delega della procura di, ha perquisito l'abitazione del presunto medico e sequestrato diversi smartphone, supporti di memoria e schede telefoniche. L'uomo era solito utilizzare uno stratagemma per nascondere il proprio numero di telefono e faceva capire alle interlocutrici di essere a conoscenza di esami clinici effettuati dalle stesse presso strutture sanitarie presenti su tutto il territorio nazionale. Nel corso della ...

