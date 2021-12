Come è stato catturato Graziano Mesina (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Dormiva vestito, abitudine da fuggiasco acquisita fin da giovane, in una stanza al primo piano di un'abitazione al centro di Desulo (Nuoro), riscaldato da pesanti coperte di lana e da una stufa. Alle 2.30 della notte, quando è scattato il blitz dei carabinieri del Ros e del Gis (groppo intervento speciale) che ha messo fine ai 17 mesi della sua ultima latitanza, Graziano Mesina non si aspettava l'irruzione nella casa di una coppia di cinquantenni di Desulo che l'aveva protetto negli ultimi tempi, ora arrestata per favoreggiamento. Con sé 'Gratzianeddu', apparso in buone condizioni di salute, aveva 6 mila euro in contanti. Durante l'operazione, cui hanno partecipato anche militari del comando provinciale di Nuoro e dei Cacciatori di Sardegna e alla quale sono seguite perquisizioni e accertamenti tecnici, "non si è aperta né una finestra né si è ... Leggi su agi (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Dormiva vestito, abitudine da fuggiasco acquisita fin da giovane, in una stanza al primo piano di un'abitazione al centro di Desulo (Nuoro), riscaldato da pesanti coperte di lana e da una stufa. Alle 2.30 della notte, quando è scattato il blitz dei carabinieri del Ros e del Gis (groppo intervento speciale) che ha messo fine ai 17 mesi della sua ultima latitanza,non si aspettava l'irruzione nella casa di una coppia di cinquantenni di Desulo che l'aveva protetto negli ultimi tempi, ora arrestata per favoreggiamento. Con sé 'Gratzianeddu', apparso in buone condizioni di salute, aveva 6 mila euro in contanti. Durante l'operazione, cui hanno partecipato anche militari del comando provinciale di Nuoro e dei Cacciatori di Sardegna e alla quale sono seguite perquisizioni e accertamenti tecnici, "non si è aperta né una finestra né si è ...

