Combinata nordica | individuale maschile | vince Riiber | Costa chiude 24esimo

(Di sabato 18 dicembre 2021) Jarl Magnussi aggiudica ufficialmente la prima Gundersen del weekend di Ramsau am Dachstein, valido per la Coppa del Mondodi2021-2022. Il norvegese domina anche i 10 km di fondo, dopo la fase di salto andato in scena stamattina su Normal Hill, tagliando il traguardo con 28? sul primo degli inseguitori. Dietro di lui il tedesco Vinzenz Geiger e il finlandese Ilkka Herola. Entrambi gli azzurri hanno centrato la zona punti, con Samuele Raffaele Buzzi 27esimo. SportFace.

Jarl Magnus Riiber è semplicemente impressionante nel primo giorno di gara per la Coppa del Mondo dimaschile a Ramsau am Dachstein, in Austria. Il norvegese è autore di un salto inarrivabile per tutti superando le misure di ogni suo avversario di oltre 5 metri. Nel segmento di ...Presenti tra questi 14, i tre giapponesi Akito e Yoshito Watabe , con Ryota Yamamoto , il tedesco Terence Weber , terzo nella generale, e ben quattro norvegesi, ovvero Jens Luraas Oftebro, Espen ...Jarl Magnus Riiber si aggiudica ufficialmente la prima Gundersen del weekend di Ramsau am Dachstein, valido per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2021-2022.Jarl Magnus Riiber completa l'opera e si aggiudica la prima Gundersen del weekend in quel di Ramsau am Dachstein, portandosi a quota 6 vittorie (le ultime cinque consecutive) stagionali su 7 gare disp ...