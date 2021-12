“Coltiverò i pomodori” | ha deciso di lasciare il mondo della televisione

Leggi su sologossip

(Di sabato 18 dicembre 2021) Hadiper sempre il: “Coltiverà i”, ecco di chi stiamo parlando Il noto personaggio televisivo ha preso una decisione definitiva. Iltv non fa più per lui. Purtroppo non lo vedremo più nel piccolo schermo. Ha infattidi defilarsi daldello spettacolo. Brutto colpo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.