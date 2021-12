Colpo di scena a Uomini e Donne | il nuovo tronista è proprio lui | ecco di chi si tratta FOTO

(Di sabato 18 dicembre 2021) In queste ore è appena trapelata una notizia inaspettata per quanto riguarda ildi. A quanto pare, Maria De Filippi ha deciso, ancora un volta, di fare un ripescaggio tra i corteggiatori in modo da dare a uno di loro la possibilità di sedere sulla tanto agognata sedia rossa. L’annuncio L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

NicolaPorro : ?? Colpo di scena: appena nato, il #supergreenpass pass è già praticamente morto ?? - bigdarktiger : Nuovo colpo di scena alle porte: presto Green pass e 'benedizioni' non b... - SimonaCroisette : RT @TataChips86: #Succession Che dire questa terza stagione mi è piaciuta tutta e gli ultimi episodi italiani sono stati PAZZESCHI e quel… - Stefani53855541 : RT @NicolaPorro: ?? Colpo di scena: appena nato, il #supergreenpass pass è già praticamente morto ?? - Cosenza2punto0 : 'Colpo di scena, i cerchi son tornati!' - Le luminarie installate in periferia a Cosenza ? -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena

SoloGossip.it

Quando mi hanno comunicato che aveva messo su i primi quattro denti mi è venuto unallo ... a tornare, seppur momentaneamente, è stato Alex Belli, uscito dilunedì scorso subito dopo l'...Per il Bologna è ildel ko. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ... match che andrà inal Lamarmora - Pozzo di Biella . Per il Torino , Federico Coppitelli ...VAL GARDENA - Una discesa ricca di colpi di scena. Kilde va fuori, allora Brice Bennett conquista la prima vittoria in carriera. Dominik Paris 4° miglior big ...Dovremo quindi aspettare un po' di anni che i campioni vengano trasportati nei laboratori terrestri in una missione di recupero congiunta tra NASA e ESA (che forse ci sarà nel 2031). This content is c ...