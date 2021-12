Colpo della Roma a Bergamo | Atalanta battuta 4-1 Zaniolo in gol | doppietta di Abraham

(Di sabato 18 dicembre 2021) I nerazzurri attaccano, ma i giallorossi li fermano e ripartono. L’inglese segna dopo un minuto, poi il gol di. Gli uomini di Gasperini accorciano con un a autorete di Cristante, poi in gol Smalling e ancora il bomber britannico

Advertising

RedRonnie : IMPORTANTE: leggi, guarda il video (che ha un colpo di scena) e condividi Dr. ROBERTO PETRELLA: la sua missione di… - fleinaudi : Per i nostri e i vostri auguri di Natale #???????????????????????????????????????????????? è un'idea?? Ci scuserete se diciamo 'Natale' e n… - fattoquotidiano : ROBIN HOOD | Italia viva e destre non vogliono intaccare i grandi patrimoni. Così il governo tenta di attutire il c… - sportli26181512 : Atalanta-Roma 1-4: video, gol e highlights: Colpo della Roma a Bergamo contro l'Atalanta. Match intenso e ricco di… - Strill_it : Luigi de Magistris: “Occhiuto vuole dare il colpo di grazia alla devastazione della Sanità. Le sue proposte sono sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo della

Goal.com

di Redazione Sport I nerazzurri attaccano, ma i giallorossi li fermano e ripartono. L'inglkese segna dopo un minuto, poi il gol di Zaniolo. Gli uomini di Gasperini accorciano con un a autorete di ...Detta in altre parole, l'ex monopolista ha dovuto indirettamente ammettere che sta accusando ilconcorrenza di Open Fiber , controllata da Cassa Depositi e Prestiti . In questo scenario è ...Prestazione superlativa della Roma di José Mourinho che nel primo match del sabato della 18esima giornata del campionato di Serie A infligge una sonora lezione a domicilio all'Atalanta imponendosi col ...Il gioiello giallorosso e della Nazionale torna al gol in Serie A dopo un anno e mezzo e trascina la squadra di Mourinho all'impresa al Gewiss Stadium: sontuoso Veretout e doppietta di Abraham nel 4-1 ...