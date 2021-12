Cold case all’italiana: ucciso nel 1998 con paletti di cemento, arrestato il cognato 23 anni dopo (Di sabato 18 dicembre 2021) A 23 anni di distanza dal giorno di un tragico delitto il caso sarebbe stato risolto: un uomo è stato arrestato come presunto colpevole di omicidio del cognato Si può davvero parlare di Cold case, ovvero di un’indagine riaperta e risolta molti anni dopo i fatti, dopo l’arresto di colui che è considerato il presunto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 18 dicembre 2021) A 23di distanza dal giorno di un tragico delitto il caso sarebbe stato risolto: un uomo è statocome presunto colpevole di omicidio delSi può davvero parlare di, ovvero di un’indagine riaperta e risolta moltii fatti,l’arresto di colui che è considerato il presunto L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

La7tv : 'Cold case, riaprite le indagini', questo il titolo della puntata di #Atlantide questa sera dedicata ai casi di Ema… - periodicodaily : Cold case: arrestato un uomo per omicidio aggravato risalente al 1998 #coldcase - zazoomblog : Cold case: arrestato un uomo per omicidio aggravato risalente al 1998 - #case: #arrestato #omicidio #aggravato - CorriereUmbria : Cold case a Trapani, uomo arrestato per omicidio dopo 23 anni: decisiva la figlia della vittima #coldcase… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ????Risolto dopo 23 anni il giallo di #Salemi: ora si sa perché fu ucciso Benedetto Ganci ?? -