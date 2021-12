Cinque positivi nel Monza. Rinviata la sfida di Benevento (Di sabato 18 dicembre 2021) A seguito della positività al Covid - 19 di alcuni giocatori brianzoli, l'incontro tra Benevento - Monza, valevole per la diciottesima giornata di campionato, è stato rinviato a data da destinarsi. L'... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) A seguito dellatà al Covid - 19 di alcuni giocatori brianzoli, l'incontro tra, valevole per la diciottesima giornata di campionato, è stato rinviato a data da destinarsi. L'...

