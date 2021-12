Cinefanatici – Lady Gaga e Miriam Leone | dark lady a confronto tra ‘House of Gucci’ e ‘Diabolik’

Leggi su velvetmag

(Di sabato 18 dicembre 2021) Angeli oscuri, sospese nell’eterna dicotomia Eros-Thanatos,sono le due protagoniste indiscusse del grande schermo in questi giorni, nei rispettivi ruoli di Eva Kant e Patrizia Reggiani. La prima, controparte femminile di Diabolik – il Re del Terrore – si muove con il favore delle tenebre (per citare Giuseppe Conte). La seconda, dal canto suo, risplende grazie alla luce dei riflettori (prima) e delle sirene della polizia (dopo), nel discusso House of Gucci. Donne spietate e criminali, cupe e tenebrose, che ci ricordano ancora una volta quanto il Male possa essere seducente. Eva Kant non è la spalla di Diabolik, ma una sua pari “Le sorelle Giussani hanno creato questa donna che non è al servizio di nessun uomo. Lei e Diabolik insieme sono il bianco e il nero, lo yin e lo yang. ...