Ciclocross, Coppa del Mondo: incredibile vittoria in rimonta di Tom Pidcock! Superato Iserbyt all’ultima curva (Di sabato 18 dicembre 2021) Tom Pidcock vince la sua prima gara in carriera in Coppa del Mondo di Ciclocross. rimonta incredibile negli ultimissimi metri del tracciato di Rucphen, nei Paesi Bassi, da parte del britannico che beffa Eli Iserbyt all’ultima curva. La vittoria di Pidcock fa segnare la prima vittoria tra gli Elite in Coppa del Mondo di un atleta non proveniente da Belgio o Olanda addirittura dal lontanissimo 2013, quando a trovare il successo fu il francese Francis Mourey. Gara combattutissima sin dalle primissime battute, su un percorso spettacolare ma non particolarmente duro, caratterizzato dalla presenza di una doppia spirale, in cui i corridori sembrano entrare in un labirinto, restituendo una ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Tom Pidcock vince la sua prima gara in carriera indeldinegli ultimissimi metri del tracciato di Rucphen, nei Paesi Bassi, da parte del britannico che beffa Eli. Ladi Pidcock fa segnare la primatra gli Elite indeldi un atleta non proveniente da Belgio o Olanda addirittura dal lontanissimo 2013, quando a trovare il successo fu il francese Francis Mourey. Gara combattutissima sin dalle primissime battute, su un percorso spettacolare ma non particolarmente duro, caratterizzato dalla presenza di una doppia spirale, in cui i corridori sembrano entrare in un labirinto, restituendo una ...

