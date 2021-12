Ciclismo, linea verde per l'Etruria Team Sestese di Signa. Tra gli arrivi anche un russo (Di sabato 18 dicembre 2021) Signa, 18 dicembre 2021 - Nel segno delle novità la società fiorentina Etruria Team Sestese di Signa. Non solo per l'organico della formazione dilettanti con 10 atleti Under 23 ed uno Elite, ma anche ... Leggi su lanazione (Di sabato 18 dicembre 2021), 18 dicembre 2021 - Nel segno delle novità la società fiorentinadi. Non solo per l'organico della formazione dilettanti con 10 atleti Under 23 ed uno Elite, ma...

Advertising

Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: La Bardiani CSF Faizanè ufficializza altri due giovani U23 che raggiungono il team per una grande novità nel progetto g… - cyclingoo : ?? Bardiani CSF Faizanè, altri due arrivi per creare una inedita linea verde U23: “Il ciclismo si evolve e bisogna a… - Bardiani_CSF : ?? Parlano di noi: Anche @SpazioCiclismo approfondisce il nuovo progetto giovani della Bardiani CSF Faizanè, qui la… - SpazioCiclismo : La Bardiani CSF Faizanè ufficializza altri due giovani U23 che raggiungono il team per una grande novità nel proget… - bikevisor : L'inverno è qui! Goditi l'outdoor con #SPECIALIZED?? Dai trail coperti di foglie alle strade bianche o sentieri fan… -