Ciclismo | a Firenze la festa del ciclismo toscano 2020 - 2021

(Di sabato 18 dicembre 2021), 18 dicembre- Pur nel rispetto di tutte le attuali disposizioni in materia di norme anticovid 19 e osservando le stesse in maniera rigorosa, il Comitato Regionale Toscana ha voluto ...

pippograd : Bella giornata per pedalare anche se il ghiaccio sulle parti ombreggiate mi faceva molta paura. A me è andata bene… - GastoneNencini : Ciclismo&Libri: 'Il Leone del Mugello e altre storie' - opissochiara1 : RT @pippograd: Pochi km ma meglio di niente! Dopo quasi un mese di stop, tornare a pedalare fa cmq un gran piacere! #iopedaloqui #Firenze… - AndrewRussel15 : RT @pippograd: Pochi km ma meglio di niente! Dopo quasi un mese di stop, tornare a pedalare fa cmq un gran piacere! #iopedaloqui #Firenze… - cinziainbici : RT @pippograd: Pochi km ma meglio di niente! Dopo quasi un mese di stop, tornare a pedalare fa cmq un gran piacere! #iopedaloqui #Firenze… -

...distanza la "Festa delToscano". La data scelta quella del pomeriggio di sabato 15 gennaio 2022; si svolgerà presso la Sala Convegni del Polo delle Scienze Sociali dell'Università di,...Signa, 18 dicembre 2021 - Nel segno delle novità la società fiorentina Etruria Team Sestese di Signa. Non solo per l'organico della formazione dilettanti con 10 atleti Under 23 ed uno Elite, ma anche ...Firenze,18 dicembre 2021 - Nel corso di una riunione con le società e gli Enti organizzatori, la Struttura Tecnica Regionale della quale è coordinatore Emilio Farulli, ha varato la bozza del calendari ...Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 dicembre, sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero di un ciclista infortunatosi in una zona impervia a Scandicci, in località Marciola. Il ferito, 22 ...