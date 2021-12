Christina Aguilera, una carriera costruita sull’amore per la musica (Di sabato 18 dicembre 2021) Christina Aguilera, tra le più importanti e apprezzate cantanti sul panorama musicale internazionale. Considerata una delle regine del pop, la sua carriera nel mondo della musica inizia poco più che adolescente. La cantante riesce infatti a superare brillantemente i provini per interpretare Reflection, la colonna sonora del film Disney Mulan. Il brano vince anche un Golden Globe come Miglior canzone originale. Christina Aguilera ottiene così il suo primo contratto con la RCA Records che le permette di incidere il suo omonimo album, il primo della sua carriera. Genie in a bottle è il singolo che anticipa il suo primo progetto in studio e che riesce a garantirle un gran successo in radio e non solo. L’artista inizia subito la scalata verso la vetta delle ... Leggi su velvetmag (Di sabato 18 dicembre 2021), tra le più importanti e apprezzate cantanti sul panoramale internazionale. Considerata una delle regine del pop, la suanel mondo dellainizia poco più che adolescente. La cantante riesce infatti a superare brillantemente i provini per interpretare Reflection, la colonna sonora del film Disney Mulan. Il brano vince anche un Golden Globe come Miglior canzone originale.ottiene così il suo primo contratto con la RCA Records che le permette di incidere il suo omonimo album, il primo della sua. Genie in a bottle è il singolo che anticipa il suo primo progetto in studio e che riesce a garantirle un gran successo in radio e non solo. L’artista inizia subito la scalata verso la vetta delle ...

Advertising

securenet : Christina Aguilera - Prima Donna - refinish69 : Christina Aguilera - Fall In Line (Official Video) ft. Demi Lovato - zazoomblog : I 5 più grandi successi di Christina Aguilera da Genie In A Bottle a Candyman - #grandi #successi #Christina… - securenet : Christina Aguilera - Prima Donna - Stefano82505685 : @NBCNews IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: CHRISTINA AGUILERA -

Ultime Notizie dalla rete : Christina Aguilera I 5 più grandi successi di Christina Aguilera, da Genie In A Bottle a Candyman Ph: Raph_PH/Wikicommons Nei più grandi successi di Christina Aguilera c'è tutto il talento vocale di una popstar iconica, capace di spostarsi tra l'r'n'b più classico al pop più mainstream, ma passando per il rock, lo swing, il blues e il gospel. La ...

L'almanacco di oggi 18 dicembre Santo San Graziano Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1946 Steven Spielberg Link Sponsorizzato 1963 Brad Pitt 1971 Claudia Gerini 1980 Christina Aguilera - Proverbio Per la ragion di Stato e di confini son rovinati i ricchi e i poverini - Accadde oggi 1865 gli Stati Uniti aboliscono la schiavitù grazie al tredicesimo emendamento ...

Christina Aguilera, il dramma del passato: "Era violento" CheMusica Il Buongiorno di Cuneo24 Nel 1894 le donne dell'Australia Meridionale diventano le prime in Australia ad ottenere il diritto di voto attivo e passivo ...

Buon compleanno Brad Pitt, Fiamma Nirenstein, Mara Carfagna… Buon compleanno Brad Pitt, Fiamma Nirenstein, Mara Carfagna… …Tatiana Autiello, Gaetano La Pira, Giovanni Bazoli, Fabio Alberto Roversi Monaco, Antonio ...

Ph: Raph_PH/Wikicommons Nei più grandi successi dic'è tutto il talento vocale di una popstar iconica, capace di spostarsi tra l'r'n'b più classico al pop più mainstream, ma passando per il rock, lo swing, il blues e il gospel. La ...Santo San Graziano Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1946 Steven Spielberg Link Sponsorizzato 1963 Brad Pitt 1971 Claudia Gerini 1980- Proverbio Per la ragion di Stato e di confini son rovinati i ricchi e i poverini - Accadde oggi 1865 gli Stati Uniti aboliscono la schiavitù grazie al tredicesimo emendamento ...Nel 1894 le donne dell'Australia Meridionale diventano le prime in Australia ad ottenere il diritto di voto attivo e passivo ...Buon compleanno Brad Pitt, Fiamma Nirenstein, Mara Carfagna… …Tatiana Autiello, Gaetano La Pira, Giovanni Bazoli, Fabio Alberto Roversi Monaco, Antonio ...