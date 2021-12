Christina Aguilera compie 41 anni: i cinque brani più famosi della Pop Star (Di sabato 18 dicembre 2021) La pop Star Christina Aguilera festeggia i suoi 41 anni. Una carriera da sogno segnata da un talento senza confronti. Cantautrice, ballerina, produttrice discografica e attrice. Buon compleanno a Christina… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 18 dicembre 2021) La popfesteggia i suoi 41. Una carriera da sogno segnata da un talento senza confronti. Cantautrice, ballerina, produttrice discografica e attrice. Buon compleanno a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Christina Aguilera I 5 più grandi successi di Christina Aguilera, da Genie In A Bottle a Candyman Ph: Raph_PH/Wikicommons Nei più grandi successi di Christina Aguilera c'è tutto il talento vocale di una popstar iconica, capace di spostarsi tra l'r'n'b più classico al pop più mainstream, ma passando per il rock, lo swing, il blues e il gospel. La ...

1980 Christina Aguilera

