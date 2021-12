Christiane Filangieri | vita privata | biografia | carriera | Instagram | marito | figli e curiosità sull’attrice

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 18 dicembre 2021) Cosa sappiamo delladi? Lei, oltre che bella ed ex terza classificata al concorso di Miss Italia (correva l’anno 1997), è anche una brava attrice del piccolo e del grande schermo, con alle spalle già unadi tutto rispetto. Piuttosto riservata di carattere, saperne di più sulla sua sfera personale non è facile, ma noi ci abbiamo provato: ecco qualche informazione che la riguarda. Chi èdi Candida Gonzaga è nata a Wurzburg, in Germania, il 21 Agosto del 1978 (Leone). Come avrete capito dal suo cognome per esteso, appartiene ad una famiglia nobile. In lei si fondono ...