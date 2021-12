Chris Pratt di nuovo papà: Katherine Schwarzenegger è di nuovo incinta (Di sabato 18 dicembre 2021) Grande notizia per Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger. La coppia sta aspettando un figlio. Manca la conferma ufficiale, ma secondo il sempre ben informato tabloid americano People Chris Pratt starebbe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 18 dicembre 2021) Grande notizia per. La coppia sta aspettando un figlio. Manca la conferma ufficiale, ma secondo il sempre ben informato tabloid americano Peoplestarebbe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Chris Pratt Secondo bebè in arrivo per Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger L attore e la scrittrice diventeranno presto genitori, dopo avere accolto la primogenita Lyla Maria lo scorso anno. Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger si preparano a diventare genitori per la seconda ...

