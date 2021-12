Chris Noth sotto accusa, Mr. Big scaricato dalla sua agenzia (Di sabato 18 dicembre 2021) Le accuse di abusi sessuali nei confronti di Chris Noth, star di Sex and the City, hanno portato anche l'agenzia A3 a tagliare i ponti con il proprio cliente. Nei giorni scorsi sono comparse online delle accuse di stupro nei confronti di Chris Noth, star di Sex and the City e del suo recente revival televisivo And Just Like That..., e adesso anche l'agenzia con la quale aveva da poco firmato ha deciso di recidere i rapporti con l'attore. È Deadline a riportare la notizia con una dichiarazione di un portavoce della stessa agenzia, la A3 Artists Agency, che ha dichiarato, molto semplicemente: "Chris Noth non è più un nostro cliente", facendo eco a una decisione presa in giornata, stando sempre a quanto si legge sul sito. L'interruzione ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021) Le accuse di abusi sessuali nei confronti di, star di Sex and the City, hanno portato anche l'A3 a tagliare i ponti con il proprio cliente. Nei giorni scorsi sono comparse online delle accuse di stupro nei confronti di, star di Sex and the City e del suo recente revival televisivo And Just Like That..., e adesso anche l'con la quale aveva da poco firmato ha deciso di recidere i rapporti con l'attore. È Deadline a riportare la notizia con una dichiarazione di un portavoce della stessa, la A3 Artists Agency, che ha dichiarato, molto semplicemente: "non è più un nostro cliente", facendo eco a una decisione presa in giornata, stando sempre a quanto si legge sul sito. L'interruzione ...

