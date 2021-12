Chiusura scuole, Comitato in prefettura: “Impugneremo l’ordinanza” (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non si è fatta attendere la reazione di un gruppo di madri alla notizia della Chiusura delle scuole nel capoluogo voluta dal sindaco Clemente Mastella. Ufficializzata l’ordinanza, le madri si sono recate in protesta dinanzi alla prefettura dove sono state poi ricevute dal viceprefetto Maria De Feo. Francesca Cilento, portavoce del Coordinamento scuole Aperte Benevento, ha sottolineato: “Il sindaco considera i bambini degli untori. Oggi è per tre giorni ma il pericolo è che inizierà a breve una nuova sequenza di Chiusura e riaperture. Il tutto, in barba alle leggi che non prevedono la Chiusura generalizzata delle scuole nelle regioni in ‘fascia Bianca’. La violazione delle norme è evidente e dunque ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non si è fatta attendere la reazione di un gruppo di madri alla notizia delladellenel capoluogo voluta dal sindaco Clemente Mastella. Ufficializzata, le madri si sono recate in protesta dinanzi alladove sono state poi ricevute dal viceprefetto Maria De Feo. Francesca Cilento, portavoce del CoordinamentoAperte Benevento, ha sottolineato: “Il sindaco considera i bambini degli untori. Oggi è per tre giorni ma il pericolo è che inizierà a breve una nuova sequenza die riaperture. Il tutto, in barba alle leggi che non prevedono lageneralizzata dellenelle regioni in ‘fascia Bianca’. La violazione delle norme è evidente e dunque ...

