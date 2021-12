Chiusura anticipate delle scuola, Civico22 chiede incontro urgente all’Asl (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCome consiglieri comunali del gruppo Civico22 siamo allarmati dalla decisione del Sindaco di una Chiusura anticipata delle scuole cittadine, a causa di una preoccupante diffusione dei contagi, si presume in età pediatrica, tale da far determinare le Autorità sanitarie ad intervenire non limitatamente a singoli istituti, ma con una Chiusura generalizzata, nonostante la permanenza in zona bianca. È per questo motivo che abbiamo già richiesto con urgenza un incontro al Direttore Generale dott. Volpe e al Direttore sanitario dott.ssa Conte, vista l’assoluta mancanza di notizie rispetto alla diffusione in città di importanti focolai scolastici, pur diffusamente riportati dalla stampa con riferimento ad altri territori. Riteniamo che sia assolutamente necessario e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCome consiglieri comunali del grupposiamo allarmati dalla decisione del Sindaco di unaanticipatascuole cittadine, a causa di una preoccupante diffusione dei contagi, si presume in età pediatrica, tale da far determinare le Autorità sanitarie ad intervenire non limitatamente a singoli istituti, ma con unageneralizzata, nonostante la permanenza in zona bianca. È per questo motivo che abbiamo già richiesto con urgenza unal Direttore Generale dott. Volpe e al Direttore sanitario dott.ssa Conte, vista l’assoluta mancanza di notizie rispetto alla diffusione in città di importanti focolai scolastici, pur diffusamente riportati dalla stampa con riferimento ad altri territori. Riteniamo che sia assolutamente necessario e ...

Advertising

anteprima24 : ** Chiusura anticipate delle scuola, #Civico22 chiede incontro urgente all'Asl ** - ProDocente : Stato di emergenza al 31 marzo, Gelmini: “Chiusura delle scuole anticipate? Per questo governo tenere le scuole ape… - News_24it : LAZIO - 'Nessuna chiusura anticipata. La situazione epidemiologica nella regione non comporta ulteriori restrizioni… - ultimenews24 : Le Asl di Roma non hanno mai chiesto la chiusura anticipata delle scuole per arginare i contagi covid. I direttori… - romasulweb : Vacanze anticipate per le scuole, è polemica. I presidi romani: 'Contrarissimi' -