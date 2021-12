Chiara Ferragni tira una frecciatina a Selvaggia Lucarelli? La giornalista risponde (Di sabato 18 dicembre 2021) Chiara Ferragni ha tirato una frecciatina a Selvaggia Lucarelli? Questo è ciò che la giornalista ha capito guardando l’ultimo TikTok pubblicato dall’imprenditrice. Nel video Chiara Ferragni, sulle note della sigla ufficiale di The Ferragnez La Serie, ha scritto: “Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009“. Ovviamente non ha fatto nessun nome, ma quella “persona” a quanto pare si è sentita chiamare in causa perché a risponderle pubblicamente è stata proprio Selvaggia Lucarelli. “La prima considerazione è: dice “tutti” così come Salvini dice “gli italiani”. Seconda considerazione: “la persona” o non la consideri o, se la consideri come ... Leggi su biccy (Di sabato 18 dicembre 2021)hato una? Questo è ciò che laha capito guardando l’ultimo TikTok pubblicato dall’imprenditrice. Nel video, sulle note della sigla ufficiale di The Ferragnez La Serie, ha scritto: “Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009“. Ovviamente non ha fatto nessun nome, ma quella “persona” a quanto pare si è sentita chiamare in causa perché arle pubblicamente è stata proprio. “La prima considerazione è: dice “tutti” così come Salvini dice “gli italiani”. Seconda considerazione: “la persona” o non la consideri o, se la consideri come ...

Advertising

fanpage : Fortissima scossa di #Terremoto a Bergamo e avvertita anche a Milano nella giornata di oggi, sabato #18dicembre. An… - Agenzia_Ansa : Anche Fedez esce in strada per il sisma con Chiara Ferragni che dice 'paura raga'. Il rapper posta una storia su In… - stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - Silvia_Mio86 : RT @GiusCandela: Chiara Ferragni, 26 milioni di follower. Al buongiorno ha incassato già migliaia di euro, potere mediatico clamoroso. Non… - LeonardoPegollo : Mamma mia che articolo di merda, The Ferragnez è molto carino e ci ha tenuto compagnia a cena in queste sere, abbia… -